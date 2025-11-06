İsrail, Hollanda’da da kaybetti

UZMANLARA göre, Hollanda'da 29 Ekim'deki erken genel seçimde İsrail yanlısı partilerin zayıflaması ülkenin İsrail-Filistin meselesindeki politikalarında değişiklik yaratacak. Seçimde ikinci sıraya gerileyen aşırı sağcı ve İsrail yanlısı Geert Wilders'in başını çektiği Özgürlük Partisi'nin hükümette yer almayacak olması, İsrail'in Hollanda'da etkisini yeni kurulacak hükümette gösteremeyeceği şeklinde yorumlanıyor. Hollanda'da İsrail lobisi üzerine araştırmalar yapan Jan Tervoort, İsrail'in Hollanda siyasetindeki etkisini kaybettiğini ifade etti.