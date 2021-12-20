İsrail hostesle yasak aşkı konuşuyor! Mossad‘ın eski Başkanı Yossi Cohen’den şok itiraflar!

"HİÇ MERHAMET ETMEDEN ONLARI KOVDUM"

Şeykir, Cohen'in kendileri ile "Ben Mossad'a başkan olarak atandıktan sonra 10 gün içinde üst düzey 6 yetkiliyi çıkardım, çünkü sisteme samimiyetleri yoktu ve iyi değillerdi. Onlarla aynı görevde olduğum sırada beni en iyi arkadaşları olarak bilirlerdi ancak atandığımda hiç merhamet etmeden onları kovdum." şeklinde konuştuğunu söyledi.

Haberde, Cohen'in "Güvenlik sırları ve açıklamamam gereken hiçbir şeyi ifşa etmedim." sözleriyle bahsi geçen iddialara yanıt verdiği belirtildi.