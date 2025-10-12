SON DAKİKA| İsrail hükümet sözcüsü: Esirler pazartesi günü serbest bırakılacak

Son Dakika: İsrail hükümet sözcüsü, "Rehinelerin serbest bırakılması pazartesi günü erken saatlerde başlayacak. Hayattaki, 20 rehinenin ay anda serbest bırakılmasını bekliyoruz. 20 rehineden sonra 28 rehinenin cenazesini teslim almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sözcü ek olarak şunları söyledi: "20 rehine ve 28 cenaze alındıktan sonra Filistinli mahkumlar serbest bırakılacak."

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de "Rehineler her an serbest bırakılabilir" açıklamasında bulundu.

Hamas, İsrail ile arasındaki esir takası sürecinin pazartesi başlayabileceğini duyurmuştu.

