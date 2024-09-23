İsrail hükümeti ‘olağanüstü hal’ ilan etti

İsrail'in dün gün boyu Lübnan'a yoğun hava saldırıları devam ederken, Tel Aviv yönetimi 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan etti. İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail hükümetinin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları yapıldı. İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, yönetimin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi. Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini kabul etti. Lübnan Hizbullahı ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı.