İsrail hükümeti resmen onayladı: Aşırı sağcı lider yeniden göreve getirildi

İsrail'de kabine, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başsavcısı Gali-Baharav-Miara'nın Ben-Gvir-in bakan olarak tekrar atanamayacağı yönündeki uyarılarına rağmen Ben -Gvir, bakanlığa geri dönüyor.

İsrail Meclisinde (Knesset) bugün yapılacak oylama ile de Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir'in yanı sıra onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf'un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu'nun Miras Bakanlığına yeniden dönmesi bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını durduran bir ihtiyati tedbir kararı çıkarılması için yapılan başvuruyu reddetmişti.