İsrail iç istihbaratı Ben-Gvir’e suikast planladığını ileri sürdü

The Times of Israel'in haberine göre, söz konusu iki Filistinli İsrail polisi ve istihbaratı tarafından alıkonuldu.

İsrail polisi ve Şin-Bet'in ortak açıklamasında, Filistinlilerin Ben-Gvir'e suikast düzenlemeyi ve İsrail askerlerini kaçırmayı planladığı savunuldu.

FİLİSTİNLİLERİN PATLAYICI TAŞIYABİLEN İHA SATIN ALMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Filistinlilerin bu kapsamda tüfek ve mühimmat temin etmek gibi hazırlıklar yaptığı iddia edilen açıklamada, ikilinin 2024'te Ben-Gvir'i öldürmeye karar verdiği ve patlayıcı taşıyabilen insansız hava aracı (İHA) satın almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Filistinlilerin kimlikleri ve ne zaman alıkonuldukları belirtilmezken haklarında iddianame hazırlandığı aktarıldı.

Ben-Gvir ise iddia edilen suikast planının kendisine yönelik 11. suikast girişimi olduğunu savundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör