İsrail için dünyayı karşısına aldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in kirli emellerinin peşinden İran'a karşı ülkesini savaşa sürüklemenin ardından çok sayıda müttefikiyle karşı karşıya gelmeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik koalisyon oluşturulmasını talep ettiği bir dönemde, "Biz çatışmanın tarafı değiliz, bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır" dedi. Trump da "Macron'un görevde kalma süresi az kaldı" cevabını verdi. Trump, İran savaşıyla ilgili haberleri nedeniyle İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'yi "yolsuz ve sahtekâr" olmakla suçladı. Almanya da "İran'da değişim savaşla olmayacak" mesajı ile Trump'a karşı duruş aldı.

"NATO'DAN ÇIKARIZ" TEHDİDİ

Ülkesini NATO'dan çıkmarma tehdidini yineleyen Trump dün ayrıca "İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla kısa vadeli petrol fiyatları hızla düşecek. Bu, ABD ve dünyanın güvenliği ve barışı için ödenecek küçücük bir bedeldir. Sadece aptallar aksini düşünür" sözleriyle müttefiklerine mesaj gönderdi. İran savaşına karşı duranlar ABD'nin sadece Avrupa'daki müttefikleri olmuyor. İran'ın misilleme füzeleri altındaki Körfez ülkeleri de artık sık sık "ABD bizi savunmuyor" tepkilerini dile getirmeye başladı. Asya'da Japonya ve Güney Kore gibi ABD'nin müttefikleri de Trump'ın Hürmüz teklifine hâlâ hiçbir cevap vermedi. Öte yandan ABD Başkanı Trump ülkesinde de İran savaşı nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2 Mart'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmaması, İsrail için savaşa girilmesinden duyduğu rahatsızlığın göstergesi olarak yorumlanıyor.