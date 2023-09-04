İsrail ile enerjide kritik görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya paylaşımında, doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Katz da paylaşımında "Verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı bir ziyaret planlarken, bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin" dedi. İsrail medyasında yapılan değerlendirmelerde de İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusunda Tel Aviv'in Ankara'nın planına yaklaştığı kaydedildi. Kanal 2 televizyonunun dışhaberler şefi Arad Nir, "Doğalgazı Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden gönderme projesi gerçekten uzak ve ekonomik fizibiliteden yoksundu. Anlaşılıyor ki Erdoğan istediğini alıyor" dedi.