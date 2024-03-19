İsrail ile Hamas arasında müzakereler resmen başladı

İsrail'in özel televizyonu Kanal 12'nin haberinde ise müzakerelerin Doha'da özel bir kompleksteki otelde yürütüldüğü duyuruldu.

İsrail temsilcilerinin odasını Hamas temsilcilerinin odasından ayıran bir koridor olduğu ve onların bir araya gelmelerinin beklenmediği belirtilen haberde, görüşmelerde Katarlı ve Mısırlı arabulucuların iki oda arasında hareket edeceği ifade edildi.

Habere göre, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceğini söyledi.