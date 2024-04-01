İsrail, İran Konsolosluğunu vurdu: 7 ölü

İSRAİL'İN, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına düzenlediği füze saldırısında, 2'si general 7 kişi öldü. Devrim Muhafızları Ordusu, hayatını kaybedenlerin tuğgeneraller Muhammed Rıza Zahidi ve Muhammed Hadi Hac Rahimi ile Hüseyin Emanullahi, Mehdi Celaleti, Muhsin Sadaka, Ali Aga Babayi, Ali Salihi Ruzbehani adlı yetkililer olduğunu açıkladı.İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti. Ekberi, İran'ın yapılanlara hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde karşılık vereceğini bildirdi. Olay yerine gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, "İsrail'in bu saldırısı da Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta yaşadığı sefil başarısızlığın bir göstergesidir" dedi.