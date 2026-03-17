İsrail: ‘İran’da Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü’

İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, İsrail ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin hava saldırısında öldürüldüğünü ileri sürdü.

Açıklamada, Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı belirtildi.

İsrail tarafı, aynı saldırıda Besic Güçleri'ne bağlı diğer üst düzey komutanların da öldürüldüğünü iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin de hava saldırılarıyla hedef alındığını doğruladı. Ancak saldırının sonuçlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.