İsrail, İran’da saldıracağı hedefleri belirledi

İsrail'in 1 Ekim'de kendisine füze saldırısı düzenleyen İran'a karşı misilleme yapıp yapmayacağı tartışmaları sürüyor. ABD medyasından Washington Post, konuyla ilgili bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye, İsrail'in nükleer veya petrol hedefleri hariç, askeri hedeflerini vurmaya hazır olduğunu bildirdiğini belirtti. Yetkililerden biri, İsrail'in misillemesinin "ABD seçimlerine siyasi müdahale" algısından kaçınacak şekilde ayarlanacağını söyledi. İsrail basınına göre ise İran'a saldırı "yakında" düzenlenecek.