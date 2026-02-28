İsrail, İran’ın üst düzey yöneticilerine yönelik suikast girişiminde bulunduğunu doğruladı

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran'da birden fazla noktaya düzenlenen eş zamanlı saldırılarda siyasi ve güvenlik kademesindeki üst düzey isimlerin hedef alındığı bildirildi.

İRANLI KOMUTANLARIN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN KONUMLARI TESPİT EDİLDİ

İsrail istihbarat birimlerinin İranlı üst düzey isimlerin ne zaman bir araya geleceğine ilişkin aylar süren çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, İranlı komutanların ve üst düzey yöneticilerin konumlarının yüksek hassasiyetle tespit edildiği öne sürüldü.

İsrail basını, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'ye suikast teşebbüsünde bulunulduğunu yazdı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI TÜMGENERAL PAKPUR'UN ÖLDÜ İDDİASI

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise, İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un saldırılarda öldürüldüğü değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti