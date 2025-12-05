İsrail işbirlikçisi öldürüldü

MIDDLE East Eye sitesindeki habere göre Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı İsrail ile işbirliği yapan Yaser Ebu Şebab öldürüldü. İsrail tarafından silahlandırılan çete lideri Shabab, İsrail radyosuna verdiği ropörtajda "Liderliğini üstlendiğim silahlı grup, ateşkes sağlansa bile Hamas'la savaşmaya devam edecek" demişti. Ebu Şebab, grubunun ağırlıklı olarak Güney Gazze'de, özellikle de İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tam kontrolü altında olan Refah bölgesinde faaliyet gösterdiğini söylemişti.