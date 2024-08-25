İsrail istedi Fransa tutukladı

Sosyal medyanın dünya çapındaki ünlü haberleşme ve mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Pavel Durov önceki akşam Fransa'nın Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı. Dünyada büyük yankı uyandıran gözaltının arkasında İsrail'in olduğu öğrenildi. Gözaltının İsrail'in talebiyle gerçekleştiği ileri sürülüyor. Özellikle son günlerde İsrail'in Gazze'deki barbar soykırımları ile ilgili savaş suçu teşkil eden görüntülerin Telegram'da yayımlanmasının İsrail'de alarma yol açtığı kaydediliyor. İddiaya göre bazı bilgisayar korsanlarının Gazze'de katliam yapan İsrail'in gizli verilerini ele geçirdiği ve bu verileri Telegram üzerinden yayınladığı belirtildi. Telegram'ın İsrail'in tüm baskılarına direnerek "sansür" talebini geri çevirdi ve bunun ardından da Fransa'da gözaltına alındığı kaydedildi.Wikileaks olayına benzer olan DDoSecrets isimli Telegram kanalı ile İsrail'e ait 1 milyondan fazla belge sızdırıldı. İsrail kaynaklarına göre belgeler Nisan 2024 yılında yayınlandı. Kaynaklar, belgelerin üst düzey yetkililerin kişisel bilgileri ve hassas yazışmalarla bakanlıkların iç ve gizli belgeleri olduğunu belirtti. The Guardian, sızdırılan belgeler sayesinde İsrailli yetkililerin ABD'deki İsrail yanlısı savunuculuk çabalarının bir parçası olarak yabancı ajan yasasını delmeye çalıştığını da ortaya koymuştu. İsrail'de belgelerle ilgili kısa sürede yayın yasağı çıkarılmıştı. Öte yandan Batı'nın Meta'daki tüm suçları görmezden gelerek aynı suçların Telegram'a yöneltilmesinin ardından harekete geçmesi iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Durov'un 8 ayrı suçtan yargılanacağı iddia edilirken Telegram kurucusunun, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulamanın "tarafsız bir platform" olarak kalması gerektiği söylediği kaydedildi. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya müdahil oldu. Rusya'dan yapılan açıklamada durumun netleştirilmeye çalışıldığı ancak Durov'un siyasi gerekçelerle gözaltına alınmış olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olan Durov'un İsrail'in "sansür" talebini reddettiği için yakalandığı belirtildi. Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı. Fransız makamları Durov'un kurduğu platformun uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara karşı işlenen suçlar ve dolandırıcılık için kullanıldığını ve kendisinin de bu suçların "ortağı haline geldiği" iddiasında bulunuyor.PAVEL Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi. Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirildi. Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Fransız medyasına göre Durov işbirliği yapmazsa 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.Rusya Dışişleri Bakanlığının, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi. Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nden Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Durov'un temsilcilerinin elçilikle temas kurmadığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya'nın Telegram'a 2018'de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsatarak, "Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?" ifadesini kullandı.Rus milletvekili Vladislav Davankov da yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a çağrıda bulunarak, Durov'un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.ABD'li teknoloji devi Elon Musk, Cumartesi günü Paris-Le Bourget havaalanına vardıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındığı bildirilen Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nın da kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.