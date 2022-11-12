İsrail istihbaratı itiraf etti! Her adımlarını takip etmişler

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in, gazetecileri cep telefonları üzerinden takip ettiği ortaya çıktı. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Sivil Haklar Derneği'nin (ACRI) İsrail Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, Şin-Bet (Şabak), cep telefonu şirketlerinden edindiği veri tabanını gazetecilerin faaliyetlerini izlemek için kullandığını kabul etti.

Buna göre Şin-Bet, telefon firmalarının veri tabanını kullanarak gazetecilerin bulunduğu konumu ve kiminle ne kadar süre konuştuklarını takip etti. ACRI, mahkemeden, Şin-Bet operasyonlarını düzenleyen kanundan, arama veya mesaj aktiviteleri konusunda cep telefonu şirketlerini Şin-Bet'e bilgi vermeye zorlayan ilgili maddenin kaldırılmasını talep etti.

40 GAZETECİNİN İZLENDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Kanun nedeniyle, Şin-Bet'in kamu gözetimine tabi olmadığı ve cep telefonu şirketleri tarafından toplanan verilerin son yirmi yıldır Şin-Bet tarafından tutulduğu kaydedildi. Yasanın 11. Maddesine göre, bu verilerin kullanımının gerekli görülmesi durumunda Şin-Bet başkanının önceden onayına tabi olduğu belirtildi. ACRI, Yüksek Mahkeme tarafından incelenmekte olan davada, kanunun, belirlediği yetkiler açık ve ayrıntılı olmadığı için anayasal hatalar içerdiğini ve devlet güvenliği için gerekli olmanın ötesine geçerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini savundu.

ACRI, gazeteciler gibi mesleki dokunulmazlığı olan kişileri korumak için bir mekanizma bulunmadığını, Şin-Bet başkanı ve başbakanın kararlarının yasal gözetime tabi olmadığını ve onlara yönelik kontrol mekanizmalarının yetersiz olduğunu bildirdi. Öte yandan Şin-Bet, mahkemeye verdiği yanıtta, kurumun, toplanan veriler sayesinde yılda yüzlerce saldırıyı önlediğini ve bu yetkilerin sınırlandırılmasının, "kamu güvenliğine ve kurumun görevini yerine getirme becerisine ciddi şekilde zarar vereceğini" savundu.