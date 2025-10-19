İsrail: Kassam Tugayları, Gazze’deki 2 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç’a teslim etti

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, enkazdan çıkarılan 2 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim ettiğini bildirdi. Açıklamada, Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığı belirtildi. İsrailli esirlerin cesetlerinin İsrail ordusu tarafından teslim alındıktan sonra Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespiti çalışmalarının yapılması bekleniyor.