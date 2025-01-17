İsrail katliama devam ediyor: Gazze’de 99 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesinde bir evi bombalaması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan Absan beldesinde ise "Berke" ailesine ait ev İsrail savaş uçaklarınca bombalandı. Saldırıda en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısında bir çadıra düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir çadıra düzenlenen saldırıda da bir kişi öldü.