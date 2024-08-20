İsrail katliama doymuyor: Filistin’de can kaybı 40 bini aştı!

İsrail Gazze Şeridi'ni 319 gündür yoğun bir şekilde hedef alıyor. Bölgedeki Filistinliler bombardıman altında hayatlarını sürdürmeye çalışırken, İsrail masum sivillere yönelik soykırım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 114 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

6 ESİRİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, bölgedeki can kaybının 40 bin 173'e, yaralı sayısının 92 bin 857'ye yükseldiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gece saatlerinde düzenlenen operasyon sırasında 6 esirin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

