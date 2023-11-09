İsrail katliamının en büyük destekçisiydi: Demokratlar Biden’a sırtını döndü

ABD'de yapılan anket sonucuna göre, Demokrat seçmenlerin yarısına yakını, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in Filistin'e saldırıları konusundaki tutumundan hoşnut değil. Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yürüttüğü anket çalışmasında, ABD'de 1239 yetişkine, hükümetin "İsrail'e destek" tutumu hakkındaki görüşleri soruldu.

Anketin sonuçlarına göre, Demokrat seçmenlerin yüzde 50'si Biden'ın İsrail-Filistin konusundaki tutumunu onaylarken, yüzde 46'sı durumdan hoşnut olmadığını belirtti. Biden'ın bu tutumunu onaylayan her 10 Demokrat seçmenden 7'si hükümetin İsrail'e gerektiği kadar destek sağladığını ifade ederken, onaylamayanların yüzde 65'i ise desteğin gereğinden fazla olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Biden'ın tutumunu onaylamayan Demokratların yüzde 56'sı bölgedeki saldırılardan İsrail hükümetini sorumlu tutuyor.

Ankete katılan her 10 Demokrat seçmenden 4'ü, Gazze ve Doğu Kudüs'ü de içine alan bağımsız Filisin devletinin kurulmasından yana.

Öte yandan, İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunda Biden'ın İsrail yanlısı tutumunun, 2024'teki başkanlık seçimlerindeki başarı şansını tehlikeye atabileceği düşünülüyor.