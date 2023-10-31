İsrail katliamlarında acı bilanço! Enkaz altındaki binlerden hala haber yok

Filistin Sağlık Bakanlığı, enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 100'ü çocuk olmak üzere 2 bin Filistinliden ise haber alınamadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, saldırılarda şu ana kadar 130 sağlık personelinin öldüğü, Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 15'inin yakıt sıkıntısı veya İsrail bombardımanları nedeniyle hizmet veremediği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi çevresini birçok kez hedef almasının yaralıların, hastaların, sağlık personelinin ve buraya sığınan sivillerin hayatını tehlikeye attığını belirterek, uluslararası kuruluşlardan saldırıların durdurulması için harekete geçmesini istedi.