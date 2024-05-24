İsrail katliamlarını derhal durdurmalı

Katil İsrail ordusunun soykırımı tescillenmeye devam ediyor. Daha önce de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım eylemlerinin önlenmesine yönelik karar veren Uluslarası Adalet Divanı (UAD) bu kez de Refah'taki katliamlar için benzer bir karar aldı.Birlemiş Milletler'in başlıca yargı organı olan ve yasal bağlayıcılığı bulunan UAD'de dava yine Güney Afrika'nın başvurusu üzerine görüldü.Güney Afrika, 10 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki saldırılarının acilen durdurulmasını istemişti."Acil tedbir" talebi İsrail'i "soykırımla" suçlayan ana davanın parçası niteliğinde.Dün açıklanan kararda İsrail'in Refah'taki saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması emredildi.2'ye karşı 13 oyla alınan karara gerekçe olarak, İsrail'in saldırılarının Filistin halkı için "acil risk" teşkil etmesi gösterildi.İsrail'den şunlar talep edildi:Askeri saldırılarını acilen durdurması.Yardımların girişi için sınırı açması.Soykırımı soruşturacak heyetlerin Gazze'ye girişine izin vermesi.Bu önlemleri alma konusunda ne kadar ilerleme sağlandığına yönelik raporun 1 ay içinde iletilmesi.UAD'nin kararları yasal olarak bağlayıcı. Ancak mahkemenin bu kararların uygulanmasını sağlamaya yönelik mekanizmaları sınırlı.UAD'DEN çıkan karardan iki saat sonra İsrail yine Refah'a saldırdı. İsrail ordusu Refah'ın merkezinde bulunan Şabura Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Öte yandan ABD ise bağlayıcı kararlar alan kurumları hiçe saymaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, UCM'nin Netanyahu hakkındaki yakalama talebini tanımadıklarını açıkladı. Batı'nın desteğini alan İsrail, uluslararası kararlara rağmen saldırılarına devam edeceğini söylüyor.Gazze'de 230 günde 77 bin ton patlayıcı kullandı.87 bin konut tamamen yıkıldı.İsrail'in kuşattığı El Aksa Hastanesi'nde elektrik kesintileri nedeniyle kuvözdeki 20 bebek yaşam mücadelesi veriyor.İsrail'in izin vermemesi nedeniyle Refah sınırındaki yardımlar çürümeye başladı.Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 35 binden fazla sivilin ölümünden sorumlu olan Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu için yolun sonu giderek yaklaşıyor. Daha önce BM Güvenlik Konseyi de ateşkes kararı almıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ise Netanyahu hakkında yakalama talebinde bulundu. Uluslararası Adalet Divanı da dün İsrail'e saldırılarını durdurma emri verdi. Uzmanlara göre dün alınan son kararla birlikte Netanyahu'nun uluslararası arenadaki yalnızlığı derinleşecek.