İsrail kendini eleştiren BM Koordinatörü Hastings’in vizesini iptal etti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etme kararı aldığını açıkladı. Cohen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM'nin önyargıları karşısında artık sessiz kalmayacağız. BM İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in İsrail'deki oturma vizesini iptal etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı. Cohen, Hastings'in Hamas yerine İsrail'i kınadığını belirtti.Hastings, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını güçlü bir şekilde eleştirirken, bölgeye insani yardımın artırılması çağrısında bulunmuştu. Hastings pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gazze halkına yardım ulaştırmak için gerekli şartlar mevcut değil" ifadelerini kullanmıştı.