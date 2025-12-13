İsrail kışı silaha dönüştürdü: 2 çocuk daha dondu

Gazze'deki hükümet, kutup kökenli Byron Fırtınası ve daha önce bombalanan binaların yıkılması sonucu ölen ve kaybolan kişi sayısının 12'ye ulaştığını açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte biri bebek diğeri 9 yaşında iki çocuk daha soğuktan donarak hayatını kaybetti. Soğuktan ölen çocukların sayısı 3'e yükseldi. Fırtınanın İsrail saldırılarında hasar alan binaları yıkması sonucu 9 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı 27 bin çadırın sağanak yağışların yol açtığı sel suyuna kapıldığı ya da şiddetli rüzgârlar nedeniyle yerinden söküldüğü belirtildi.

KONTEYNERE İZİN YOK

Açıklamada, İsrail'in 300 bin çadır, mobil ev ve karavanın yanı sıra yardım ve barınma malzemelerinin girişini engellemek için sınır kapılarını kapatmaya devam ettiği, ayrıca yerinden edilmiş kişiler için alternatif sığınaklar hazırlanmasını da engellediği kaydedildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan sert hava koşullarının beraberinde getirdiği "şiddetli sel akıntıları, su taşkınları, kuvvetli rüzgâr, yüksek dalgalar ve gök gürültülü fırtınalar" nedeniyle bir buçuk milyon yerinden edilmiş kişinin doğrudan boğulma ve evlerin çökmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü, bu da bölgedeki yapıların yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor. Varılan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişine büyük oranda izin vermedi.

850 bin mağdur