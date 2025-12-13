Haberler

İsrail kışı silaha dönüştürdü: 2 çocuk daha dondu

Ateşkese rağmen Gazze’ye yardımların girişine izin vermiyor. Filistinliler günlerdir fırtınayla boğuşuyor. Kutup soğuğu nedeniyle 2 çocuk donarak öldü. 850 bin kişi tehdit altında. Yıkılan evlerde ise 9 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 06:59 Son Güncelleme: 13 Aralık 2025 07:01

Gazze'deki hükümet, kutup kökenli Byron Fırtınası ve daha önce bombalanan binaların yıkılması sonucu ölen ve kaybolan kişi sayısının 12'ye ulaştığını açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte biri bebek diğeri 9 yaşında iki çocuk daha soğuktan donarak hayatını kaybetti. Soğuktan ölen çocukların sayısı 3'e yükseldi. Fırtınanın İsrail saldırılarında hasar alan binaları yıkması sonucu 9 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı 27 bin çadırın sağanak yağışların yol açtığı sel suyuna kapıldığı ya da şiddetli rüzgârlar nedeniyle yerinden söküldüğü belirtildi.