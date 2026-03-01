İsrail, kız okulunu vurdu: 85 öğrenci öldü

Gazze'de iki yılı aşkın süredir soykırım yapan İsrail, İran'da da masum sivilleri katletti. İsrail-ABD saldırısında İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokul hedef alındı. İran devlet televizyonunun haberine göre, Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında 85 kız öğrenci yaşamını yitirdi, 60 öğrenci de yaralandı. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, saldırı sırasında tesiste 170 öğrencinin bulunduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Okul, gün ışığında, küçük öğrencilerle doluyken bombalandı. İran halkına karşı işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacak" dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran'a yönelik devam eden İsrail-ABD saldırılarına dair bir bildiri yayımladı. Bildiride, İran'a yönelik saldırıların bir kez daha müzakere aşamasında gerçekleştiğine vurgu yapılarak, "Başta Tahran olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir. Özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalıkların oluşabileceği noktalardan uzak durun" ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜ SAYISI 201'E YÜKSELDİ

İran'ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesi Kaymakamı Ali Alizadeh de kentte bir spor salonu ile iki konuta yönelik gerçekleşen İsrail-ABD saldırısında "en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini" söyledi. İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada da İsrail- ABD saldırılarında 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi de yaralandı.