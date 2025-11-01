İsrail Kudüs’te Filistinlilere ait araziye el koydu
Siyonist İsrail yönetiminin, işgal altındaki Kudüs’ün kuzeydoğusundaki Anata kasabasında yeni bir yerleşim yolu inşa etmek amacıyla yaklaşık 6 dönüm Filistin arazisine el koyduğu ifade edildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Anata sakinlerine ait 5 bin 856 metrekarelik araziyi gasp ettiğini açıkladı.
YERLEŞİMCİLERE ÖZEL BAĞLANTI YOLU
El konulan arazinin, Nofei Prat yerleşimini 437 numaralı yola bağlayacak yeni bir yol inşası için kullanılacağı belirtildi. Bu yolun yerleşimcilere hizmet edeceği ifade edildi.
İsrail'in yıl başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 54 askeri emir yayımladığı, bu kararlarla özellikle askeri gözetleme kuleleri ve yollar inşa etmeyi hedeflediği bildirildi.
YASA DIŞI İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SAYISI 770 BİNE ULAŞTI
Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da yaşayan yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda 770 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı olarak kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözümü baltaladığını vurgulayarak bunların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.