İsrail Kudüs’te Filistinlilere ait araziye el koydu

El konulan arazinin, Nofei Prat yerleşimini 437 numaralı yola bağlayacak yeni bir yol inşası için kullanılacağı belirtildi. Bu yolun yerleşimcilere hizmet edeceği ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü 'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail 'in Anata sakinlerine ait 5 bin 856 metrekarelik araziyi gasp ettiğini açıkladı.

İsrail'in yıl başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 54 askeri emir yayımladığı, bu kararlarla özellikle askeri gözetleme kuleleri ve yollar inşa etmeyi hedeflediği bildirildi.

YASA DIŞI İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SAYISI 770 BİNE ULAŞTI

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da yaşayan yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda 770 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı olarak kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözümü baltaladığını vurgulayarak bunların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.