İsrail listeyi açıkladı! Kritik günde hazırlıklar tamamlandı…

İsrail Başbakanlık Ofisinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığı bildirildi
Hareetz gazetesinde yayınlanan haberde "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bugün serbest bırakılacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin listesini aldığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.
Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun ofisinin, "Liste inceleniyor. Tebligatlar şu anda ailelere iletildi." ifadelerine yer verdi.
İsrail medyası, bugün serbest bırakılacak esirlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.