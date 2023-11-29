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Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:00

İsrail listeyi açıkladı! Kritik günde hazırlıklar tamamlandı…

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması bugün sona eriyor. İnsani ara uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim aldı.

AA
İsrail listeyi açıkladı! Kritik günde hazırlıklar tamamlandı…

İsrail Başbakanlık Ofisinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığı bildirildi

Hareetz gazetesinde yayınlanan haberde "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bugün serbest bırakılacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin listesini aldığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun ofisinin, "Liste inceleniyor. Tebligatlar şu anda ailelere iletildi." ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası, bugün serbest bırakılacak esirlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

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İsrail listeyi açıkladı! Kritik günde hazırlıklar tamamlandı…
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