Siyonist lobiden Kentucky seçimlerine müdahale: İsrail’i desteklemeyen siyasetçi Massie’yi devirmek için milyonlar harcadılar

Yahudi Haber Sendikasının (JNS) haberine göre ABD merkezli Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Üst Yöneticisi (CEO) Matt Brooks, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun etkinliğinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie'ye ilişkin konuşan Brooks, Massie'nin Kentucky'de yapılan ön seçimleri kaybetmesi için koalisyonun 5 milyon dolardan fazla para harcadığını kaydetti.

Brooks, "Eğer birisi sürekli İsrail'e yönelik desteği baltalıyorsa ve en gerekli olduğu anda Yahudi devletinin yanında durmayı kabul etmiyorsa, bunun sonuçları olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail karşıtı" olmanın Cumhuriyetçi Partide başarıya giden yol olmadığını savunan Brooks, "Bu, verilmesi gereken bir mesajdı ve yerine de ulaştı." dedi.

ABD Başkan Trump'ı "ülke tarihinin en büyük İsrail destekçisi lideri" olarak tanımlayan Brooks, Trump'la olan "ortaklığın" daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.