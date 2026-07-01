İsrail-Lübnan uzlaşısının gizli belgesi ortaya çıktı
ABD'de imzalanan İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasına eklenen gizli güvenlik belgesinin detayları ortaya çıktı. Şark News'e göre işgal ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi 6 ana başlıktan oluşan 4 aşamalı yol haritasına bağlı. Litani Nehri'nin güneyinde bir pilot bölge oluşturulmasını öngören planda devlet dışı silahlı unsurların tasfiyesi gerçekleştirilecek. Ardından Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanması hedefleniyor. Öte yandan, anlaşmanın sürdürülebilmesi için Lübnan Özel Askeri Koordinasyon Grubu'nun (MCG4L) taraflara rapor sunması da sağlanacak. Beyrut tarafından son aşamada ise siyasi süreçle koordineli uluslararası destek ve yeni imar çalışmaları yapılacak. İsrail'in tam çekilmesi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının koşuluna bağlandı.