İsrail, Lübnan’a buldozerlerle girecek

İsrail Yayın Kurumu Kan'ın haberinde, "Lübnan'daki sivillere tahliye emri verdik. Her türlü hareket meşru hedef sayılacak. Operasyonlar Cenin Mülteci Kampı'ndaki gibi ilerleyecek." ifadelerine yer verildi. İsrail, Filistin'in Cenin Mülteci Kampı'nda yaptığı gibi Lübnan'da da sivil altyapıyı, elektrik ve su hatlarını hedef alıp buldozerlerle kazarak işgalini genişletmeyi hedefliyor. Lübnan Ordusu ise, güney bölgesinde belli saatlerde araç hareketliliğini kısıtlayarak askeri personelin motosiklet kullanmasını yasakladı.

FÜZE PARÇASI BATI ŞERİA'YA DÜŞTÜ, 4 FİLİSTİNLİ KADIN ÖLDÜ

İran tarafından fırlatılan bir füzenin parçasının İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde bir kadın güzellik salonunun yakınına isabet etmesi sonucu 4 Filistinli kadın öldü, 13 kişi yaralandı. Filistinli dört kadının cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine katılan binlerce Filistinli, İsrail işgalini kınayan sloganlar attı.