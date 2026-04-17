İsrail: Lübnan’da ateşkes öncesi 24 saatte 380 noktaya saldırı düzenledi

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

FÜZE RAMPALARI VE KOMUTA MERKEZLERİ HEDEF ALINDI

Ateşkes öncesi son 24 saatte 380 noktaya saldırı yapıldığı belirtilen açıklamada, kara unsurlarına hava desteğinin sağlanmasının yanı sıra füze rampaları ve komuta merkezlerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği ve yüksek alarm düzeyinde olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.