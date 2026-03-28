İsrail Lübnan’da basın mensuplarını hedef aldı: 3 gazeteci hayatını kaybetti

Hizbullah'a bağlı "Al Manar" televizyon kanalında yayımlanan habere göre kanalın saha muhabiri Ali Şuayib ve Hizbullah'a yakın "Al Mayadeen" televizyonunda çalışan gazeteci Fatma Fetuni'nin bulunduğu araç, Cizzin ilçesinde İsrail tarafından hedef alındı.

Saldırı sonucu 2 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise hedef alınan araçta bulunan bir foto muhabiri de saldırıda yaşamını yitirdi.