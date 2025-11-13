İsrail, Lübnan’da İHA saldırısı düzenledi: 1 yaralı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Nebatiye'nin Tul beldesinde bir araç İsrail ordusuna ait İHA tarafından vuruldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.