İsrail Lübnan’daki belediye meclisini hedef aldı: Belediye başkanı öldü

İSRAİL SALDIRIYI KABUL ETTİ

İsrail ordusu ise Nebatiye'de "Hizbullah'a ait onlarca altyapı hedefini vurduğunu ve yer altı altyapısını ortadan kaldırdığını" iddia etti. Yapılan açıklamada, "Bugün savaş uçakları, Kuzey Komutanlığı iş birliğiyle Hizbullah'ın Nebatiye bölgesindeki onlarca terör hedefine saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan hedefler arasında Hizbullah'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak sivil binaların yakınına yerleştirdiği askeri binalar, karargahlar ve mühimmat depoları yer alıyor" denildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden dün yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 2 bin 350 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 906 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.