İsrail Lübnan’dan çekildi! Barikatlar kaldırıldı

İsrail ordusunun, perşembe günü girdiği Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeden çekildiği bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki askeri hareketliliğinin ardından, Ateşkesi Denetleme Komitesi üyelerinin bir dizi temasta bulunduğu belirtildi.

İsrail ve Lübnan'ın yanı sıra ABD, Fransa ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) de bulunduğu komite üyelerinin temaslarının ardından İsrail ordusunun El-Kantara, Adişet el-Kusayr ve Huceyr Vadisi'nde konuşlandığı noktalardan çekildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Huceyr Vadisi'ndeki yollardan birini kapatmak için kurduğu toprak barikatın kaldırılarak yolun açıldığı aktarıldı.

Lübnan ordusunun, UNIFIL ve Ateşkesi Denetleme Komitesi koordinasyonunda bölgedeki durumu takip ettiği ifade edildi

İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki el-Kantara, Adişet el-Kusayr ve Huceyr Vadisi bölgelerinde birçok noktaya girmişti. İsrail askerleri Huceyr Vadisi'nde ilerleyişi sırasında makineli tüfeklerle ateş açmış ve bir Lübnanlıyı alıkoymuştu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.