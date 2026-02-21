İsrail Lübnan’ın doğusuna hava saldırısı düzenledi: 10 ölü, 24 yaralı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde üç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk olmak üzere 24 kişi de yaralandı.

HİZBULLAH'IN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının, İsrail'e ve ordusuna karşı terör saldırıları düzenlemek için kullanılan Hizbullah komuta merkezlerini hedef aldığı iddia edildi.