İsrail Lübnan’ın güneyindeki Filistin mülteci kampını vurdu: 13 ölü, çok sayda yaralı!

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Kampta Halid Bin Velid Camisi çevresine yapılan saldırının ardından silah seslerinin duyulduğu ve bölgeye ambulansların intikal ettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı saldırıda 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.