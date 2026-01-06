İsrail Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentinde bir binayı bombaladığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının 2 saldırıyla hedef aldığı binanın yerle bir olduğu aktarılan haberlerde, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Altında dükkanlar bulunan 3 katlı binanın yerle bir olduğu, çevredeki binaların da zarar gördüğü aktarılan haberlerde, İsrail'in bombaladığı binada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğuna dikkat çekildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA da İsrail ordusunun, Sayda kırsalını bir dizi hava saldırısıyla bombaladığına işaret etti.