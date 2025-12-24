İsrail Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye'de Numeyriye ve Homin vadilerinin bulunduğu bölgeye art arda saldırılar gerçekleştirdi.

İHA'LAR BÖLGEDE YOĞUN UÇUŞ YAPTI

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Nebatiye'ye bağlı beldeler üzerinde yoğun uçuş yaptığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırıların ardından hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlendiği doğrulandı. Açıklamada, saldırılarda "Hizbullah'a ait roket fırlatma noktaları ve daha önce grup tarafından kullanılan yapıların" hedef alındığı öne sürüldü.