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Giriş Tarihi: 9.11.2024 04:07

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı: 6 ölü, en az 38 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde 3 binaya düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, en az 38 kişi yaralandı. Saldırılar, binalarda büyük hasara ve yangına neden oldu

AA
İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırdı: 6 ölü, en az 38 yaralı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlenen saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 38'i aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıların binalarda büyük hasara ve yangına neden olduğu kaydedilen haberde, sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekiplerinin, yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Kentteki hastanelerin ise yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptığı bilgisi geçildi.

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İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı: 6 ölü, en az 38 yaralı
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