İsrail Lübnan’ın güneyini enkaza çevirdi

İsrail'in Metulla adlı yerleşim biriminin hemen karşısındaki Lübnan'ın Kefr Killa beldesi, moloz yığınları ve bozulmuş tarım arazileri nedeniyle altüst edilmiş bir manzara sergiliyor. Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çekilme sürecini geciktiren İsrail'in, bölgedeki tüm evleri sistematik olarak büyük oranda yıktığı, kalanını da yaktığı görülüyor. Bu beldelerdeki evler tamamen kullanılamaz hale gelirken, İsrail'in zeytin ağaçları başta olmak üzere tarım arazilerine ve altyapıya da büyük zarar verdiği dikkati çekiyor.

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te yoğunlaşarak karadan saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 4 bin 110 kişi hayatını kaybederken 16 bin 901 kişi yaralandı, yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi de yerinden edildi.

"BÖLGEDE HİÇ HAYAT YOK"

AA muhabirine konuşan belde sakinlerinden Hüseyin Sina, "Çarşamba günü (İsrail'in çekilmesinden bir gün sonra) Kefr Killa beldemize döndük ve tamamen yıkılmış halde bulduk. Şu anda bölgede hiç hayat yok ama yeniden olacak." dedi. Beldenin tamamının yıkıma uğradığını vurgulayan Sina, "Evler yıkılmış, yüzlerce yıllık zeytin ağaçları kökünden sökülmüş, bu çok büyük bir kayıp." ifadelerini kullandı.

İsrail'in evleri yıkarak beldedeki yolu değiştirdiğine dikkati çeken Sina, "Üzerinde bulunduğumuz yol, eski yol değil. Bu yol, İsrail'in askeri bölgesinin bulunduğu sınır duvarının yakınındaki esas yolu ortadan kaldırmak için açtığı, halkın toprağından geçen bir yoldur." diye konuştu. Sina, Kefr Killa beldesinde İsrail sınırına yakın bir noktada zeytin ağaçlarının bulunduğu bir arazisi olduğunu, biri 150 yıllık olmak üzere pek çok zeytin ağacının kökünden söküldüğünü dile getirdi. "Kendi ellerimizle, beldemizi daha güzel bir şekilde yeniden inşa edeceğiz ama zaman, sabır ve işbirliğine ihtiyacımız var." diyen Sina, Lübnan hükümetine ve dünyaya kendilerine uzatılacak bir yardım eli çağrısında bulundu.

"BİZE HİÇBİR ŞEY BIRAKMADILAR"

Kefr Killa beldesi sakini 86 yaşındaki Muhammed Selman eş-Şimi, "İki tane üç katlı bina ve bir müstakil evimiz vardı, hepsi tamamen yıkıldı. Sınır yakınında zeytin ağaçlarıyla dolu bir de bahçemiz vardı." dedi. Şimi, İsrail'in, arazisinin bulunduğu bölgeye girmesine izin vermediğini, bu sebepten zeytin bahçesi hakkında bilgisi olmadığını aktardı. Şimi, "Evlerin yüzde 70'i İsrail tarafından yıkıldı, kalan yüzde 10'u ise işgalciler tarafından yakıldı. Bize hiçbir şey bırakmadılar." diye konuştu. Her şeye rağmen topraklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Şimi, "Toprağının kokusunu özlediğimiz için öldürseler bile beldemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimi, şu anki durumu ise şöyle anlattı: "Şu anda burada yaşayan hiç kimse yok, çünkü yaşamaya uygun bir yer değil. Su, elektrik, iletişim, internet yok. Hayat yok ama yeniden canlandıracağız."