İsrail Lübnan'ın güneyini hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Öte yandan, İsrail’in gece boyunca Nebatiye kentine düzenlediği önceki saldırılarda 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
1 ÖLÜ, 10 YARALI
Lübnan basını, saldırılarda Jezzine'ye bağlı Ar-Rihan'da 1 kişinin öldüğünü, Nebatiye kentinde ise aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişinin yaralandığını aktardı.
Öte yandan, İsrail'in gece boyunca Nebatiye kentine düzenlediği önceki saldırılarda 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetmişti.
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