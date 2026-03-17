İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor.

BİNT CUBEYL'DE CAN KAYBI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ayrıca Sayda kentinin güneyindeki Arab Cel beldesinde daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu bir binayı bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusunun işgalini genişletmek amacıyla kara saldırılarına da başladığı güney Lübnan'da topçu ve hava saldırılarının sürdüğü bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren Hıyam, Kakaiyyet Cisir, Ganduriyye, Binafol, Şebaa, Kefre ve Raşya beldelerinin de saldırıların hedefi olduğu kaydedildi.