İsrail Lübnan’ın güneyini hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki birçok yerleşim noktasının da topçu ve hava saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor.
BİNT CUBEYL'DE CAN KAYBI
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun ayrıca Sayda kentinin güneyindeki Arab Cel beldesinde daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu bir binayı bombaladığı aktarıldı.
İsrail ordusunun işgalini genişletmek amacıyla kara saldırılarına da başladığı güney Lübnan'da topçu ve hava saldırılarının sürdüğü bildirildi.
Sabah saatlerinden itibaren Hıyam, Kakaiyyet Cisir, Ganduriyye, Binafol, Şebaa, Kefre ve Raşya beldelerinin de saldırıların hedefi olduğu kaydedildi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti