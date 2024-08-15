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Giriş Tarihi: 15.8.2024 00:53

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu: 2 Hizbullah mensubu öldü

Orta Doğu'da gerilim her geçen saat daha da artıyor. Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü bildirdi.

AA
İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 2 Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında Muhammad Ali Cihad Bedreddin ve Hüseyin Yasin Şeyto isimli iki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 Hizbullah mensubunun Lübnan'ın sınır bölgesindeki Mercayun ilçe merkezinde savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırısında öldürüldükleri kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 411'e yükseldi.

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İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu: 2 Hizbullah mensubu öldü
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