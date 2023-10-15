İsrail Maliye Bakanı: "Devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başarısız oldu"

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nden gerçekleştirilen saldırıda "yaşananlar ve olacaklar için sorumluluğu üzerine aldığını" belirtti.

Siyasi kariyerinde Filistinlilere karşı ırkçı söylem ve eylemleriyle tanınan Smotrich, şunları söyledi:

"Şunu dürüstçe itiraf etmeliyiz; devlet yönetimi ve güvenlik sistemi başı öne eğik biçimde başarısız oldu. Vatandaşlarımızı korumakta başarısız olduk."

Smotrich, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşın amacının "Hamas ve buradaki diğer silahlı grupların yok edilmesi olduğunu, bundan aşağısına razı olmayacağını" dile getirdi.

Aşırı sağcı Bakan, İsrail'in Filistin yönetimi ile imzaladığı Oslo Anlaşmaları ve ülkesinin 2005'te Gazze'deki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden çekilmesini yeniden değerlendireceğini ifade ederek "tüm bu gelişmelerin bu feci olaylara yol açtığını" savundu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı Gazze Şeridinden İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 279'u asker toplam 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.