İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Fogel’den Trump’a sert tepki: “Topal ördek çıktın”

Fogel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten duyduğu memnuniyetsizliği belirterek, Trump'a "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepkisini ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi mensubu ve İsrail Meclisi üyesi Fogel, siyasete girmeden önce İsrail ordusundan tuğgeneral olarak emekli olmuştu.