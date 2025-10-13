İsrail Meclisi’nde Trump’a büyük şok: ’Filistin’i tanı’

Trump, Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket ederek, İsrail Meclisi'ne ulaşmıştı. Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılanmıştı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine, "Bu benim için büyük bir onur; harika ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç" mesajını yazarak imzalamıştı.