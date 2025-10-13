İsrail Meclisi’nde Trump’a büyük şok: 'Filistin'i tanı'
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma yaparken Filistin protestosu ile karşılaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temasları kapsamında geldiği Batı Kudüs'te İsrail Meclisi Knesset'e hitap etti.
Trump, kürsüye geldikten sonra dakikalarca alkışlandı. Ayakta da alkışlanan Trump, konuşmasına başlamasından kısa bir süre sonra Filistin'i tanı ve soykırım yazılı pankartlarla protesto edildi.
KNESSET'TE TANSİYON YÜKSELDİ
İsrail'deki bazı muhalefet partili milletvekilleri Filistin'i tanı sloganları attı. Vekiller daha sonra zorla meclisten çıkarıldı.
Vekillerin Filistin asıllı Eymen Avde ile Ofer Cassif olduğu belirtildi.
Trump'ı protesto ettiği için İsrail Meclisi'nden atılan Odeh, "Tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için Genel Kurul'dan atıldım: Filistin devletini tanıyın" ifadelerini kullandı.