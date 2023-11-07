İsrail medyası: Hamas, 18 ay boyunca İsrail’i aldattı

"Hamas, 18 ay boyunca aldatmaca yaparak sürpriz bir şekilde büyük bir saldırıya hazırlandı." ifadelerine yer verilen haberde, rutin halini alan tatbikatların Filistin medyasında da yayınlandığı kaydedildi.

İsrailli üst düzey komutanların, "teyakkuz durumuna geçmemeleri" için İsrail ordusunun ve istihbaratının bu şekilde "duyularının köreltildiği" kaydedildi.

PROFESYONEL OLMAYAN TATBİKATLAR

Haberde Hamas'ın tatbikatlarında "denize doğru füzelerin fırlatıldığı, menzilin ölçüldüğü ve cephane eğitimlerinin verildiği" bilgisi yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, uyguladığı "aldatma ve alıştırma operasyonu" kapsamında, tatbikat klipleri hazırladığı vurgulandı.

Tatbikat videolarında ateş çemberinden atlayan, yerde yuvarlanan, motosikletten veya arabalardan atlayan Hamas mensuplarının İsrail istihbaratı tarafından "saçma ve profesyonellikten uzak" bulunduğu ifade edildi.