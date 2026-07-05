İsrail medyası: “Netanyahu, Trump ile görüşmesini avantaja çevirmek istiyor”

İsrail medyasına göre Netanyahu, Washington'da gerçekleştireceği görüşmeyi Trump ile olan ilişkisinin gücünü vurgulamak ve Ekim 2026'da yapılacak İsrail parlamento seçimleri için yürüteceği kampanyada bunu kullanmak için bir fırsat olarak görüyor. Bu arada Netanyahu ile Trump arasında planlanan görüşmenin zamanlaması ve düzenlemeleriyle ilgili belirsizlik sürüyor.

ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile görüşmenin gelecek hafta düzenlenebileceğine işaret ederken, İsrail medyası ise herhangi bir hazırlığın olmaması sebebiyle ertelenebileceğine dikkati çekti. Netanyahu'nun basın ofisi ise 3 Temmuz Cuma günü, Netanyahu'nun Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve "yakında ikili bir görüşme konusunda mutabık kaldıkları" belirtildi.

GÖRÜŞMENİN TARİHİNE İLİŞKİN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Trump, ABD medyasına yaptığı açıklamalarda, Netanyahu'nun kendisinden Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini ve bunun gelecek hafta olabileceğini söyledi. Netanyahu ile iyi ilişkisine vurgu yaparak, "Çok iyi anlaşıyoruz. Netanyahu, Başkan'ın kim olduğunu biliyor." diyen Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'nden döndükten sonra söz konusu görüşmeyi yapabileceklerine işaret etti.

İsrail Maariv gazetesi ise İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, "Trump ile Netanyahu arasındaki görüşme için randevu henüz belirlenmedi. Netanyahu'nun ziyaretiyle ilgili hazırlıklar da yok henüz. Dolayısıyla görüşmenin gelecek hafta olması pek mümkün görülmüyor." denildi. Haberde, Trump'ın NATO zirvesine katılımı nedeniyle gelecek haftanın görüşme için çok erken olabileceği ve muhtemelen bir sonraki haftaya erteleneceği ifade edildi.